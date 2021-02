Red Dead Redemption 1 ve 2, Tarih Dersinde Kullanılacak

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir üniversite, öğrencilere verilecek olan bir dersin kaynağı olarak Rockstar Games'in popüler video oyun serilerinden biri olan Red Dead Redemption'ı (RDR) almaya hazırlanıyor. Üniversitenin bir dersinde kullanılacak olan oyun serisinden faydalanılma nedeni ise bazı tarihsel olaylara ışık tutmak.

Bir üniversitede görevli olan Tore Olsson, Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu bir açıklamada batı oyunlarının tarihsel olarak çok doğru olmasa da 1899 ila 1911 yılları arasındaki bazı önemli tarihi meseleleri başarılı bir şekilde ortaya çıkardığını belirtti. Bu dönemdeki meseleler, tekelci kapitalizmin genişlemesi, demir yollarının şirketlerin gücüne ne kadar fayda sağladığını, gelir eşitsizliğini ve kadın ve erkek eşitliği için verilen çabaları içeriyor.

Sömürgecilik, Jim Crow yasaları, ırkçılıktan meydana gelen şiddet olayları ve benzeri konuları da ele alıyor. RDR 1 ve RDR 2'den yararlanılacak olan dersin önümüzdeki öğretim döneminde sonbaharda The University of Tennessee'de başlatılması planlanıyor.

Tore Olsson, konu hakkında Twitter hesabında paylaştığı tweette, "Video oyunlarının sınıfa ait olmadığını da kim söylüyor? Ben The University of Tennessee'de bir tarih profesörüyüm. Bu sonbaharda Rockstar Games'in RDR serisinin arkasındaki tarihsel gerçekliğin keşfedileceği 'HIUS 383: Red Dead America' isimli yeni bir kurs başlatacağım. Bu kursta ne tür konuları araştıracağız?" ifadelerine yer verdikten sonra derste işlenecek konuları ve oyundan nasıl yardım alınabileceğini sırasıyla anlatmaya başladı.

Who says video games don’t belong in the classroom? I’m a history professor at @UTKnoxville. This fall, I’ll be teaching a new course titled “HIUS 383: Red Dead America,” exploring the historical reality behind @RockstarGames’ series. What kinds of topics will we be exploring? /1 pic.twitter.com/wkaHSvz4E4