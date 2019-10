Red Dead Redeption 2'nin PC Versiyonundan Üç Yeni Görüntü Yayında

Uzun zamandır söylentiler ile karşımıza sık sık çıkan Red Dead Redemption 2 oyununun PC versiyonu, bu ayın başlarında duyurulmuştu. Artık çıkışına oldukça az bir zaman kaldı. Önümüzdeki hafta Salı günü satışa sunulacak. Bir beş gün daha sabretmek gerekecek. NVIDIA ise oyunun PC versiyonu için yeni ekran görüntüleri yayınladı.

Twitter hesabı üzerinden yayınlanan ekran görüntüleri, 4K çözünürlükte ve sunum olarak gözlerimize bayram ettiriyor. Red Dead Redemption 2 zaten standart PlayStation 4 ve Xbox One modellerinde görsel açıdan tatmin edici bir kalite sunuyor. PC versiyonunda ise bu platforma özel olarak kullanılacak teknikler sayesinde oyunun gerçeğe çok daha yakın görüneceğini biliyoruz.

Yayınlanan yeni ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Just arrived! New Red Dead Redemption 2 PC screenshots in glorious 4K.



Make sure you're Game Ready with the GeForce RTX 20 Series. pic.twitter.com/aXdaIVVBUa