Red Dead Redeption 2 PC Fragmanı ile Görsel Şölen Yaptı

Red Dead Redemption 2 oyununun neredeyse bir seneden fazladır devam eden PC versiyonu söylentileri, bu ayın başlarında yapılan duyuru ile nihayete ermişti. 5 Kasım 2019 tarihinde çıkacak olan oyun, Stadia versiyonu ile de karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Vahşi Batı temalı oyunun PC versiyonunun ilk fragmanı da yayınlandı.
Rockstar Games Red Dead Redemption 2 oyununun internet sayfası üzerinden verdiği detaylar ile daha iyi navigasyon için artırılmış çizim mesafesi, geliştirilmiş gündüz ve gece ışıklandırması, yüksek kaliteli kar izleri, geliştirilmiş yansımalar ve bütün mesafeler için daha derin ve daha yüksek çözünürlüklü gölgeler, her bitkide ve hayvanda ilave edilmiş gerçekçilik için mozaiklenmiş ağaç dokuları ve geliştirilmiş çim ve kürk dokuları, HDR ve 4K desteği, yüksek kare hızı oranları, çoklu-monitör ve geniş ekran desteğinin olacağını onaylamıştı.
Yayınlanan ilk fragman bir dakikalık uzunluğa sahip ama 4K 60 FPS gibi gözlerimize ziyafet çektirecek bir kalitede yeniden montajlanmış. Keyifli seyirler dileriz!
Red Dead Redemption 2 En Düşük Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit) Hizmet Paketi 1 (6.1.7601)
- İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300
- Bellek: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 (2 GB) / AMD Radeon R9 280 (3 GB)
- Depolama Alanı: 150 GB
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Red Dead Redemption 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit) - Nisan 2018 Güncellemesi (v1803)
- İşlemci: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek: 12 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 480 (4 GB)
- Depolama Alanı: 150 GB
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı