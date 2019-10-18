Red Dead Redeption 2 PC Fragmanı ile Görsel Şölen Yaptı

Red Dead Redemption 2 oyununun neredeyse bir seneden fazladır devam eden PC versiyonu söylentileri, bu ayın başlarında yapılan duyuru ile nihayete ermişti. 5 Kasım 2019 tarihinde çıkacak olan oyun, Stadia versiyonu ile de karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Vahşi Batı temalı oyunun PC versiyonunun ilk fragmanı da yayınlandı.

Rockstar Games Red Dead Redemption 2 oyununun internet sayfası üzerinden verdiği detaylar ile daha iyi navigasyon için artırılmış çizim mesafesi, geliştirilmiş gündüz ve gece ışıklandırması, yüksek kaliteli kar izleri, geliştirilmiş yansımalar ve bütün mesafeler için daha derin ve daha yüksek çözünürlüklü gölgeler, her bitkide ve hayvanda ilave edilmiş gerçekçilik için mozaiklenmiş ağaç dokuları ve geliştirilmiş çim ve kürk dokuları, HDR ve 4K desteği, yüksek kare hızı oranları, çoklu-monitör ve geniş ekran desteğinin olacağını onaylamıştı.

Yayınlanan ilk fragman bir dakikalık uzunluğa sahip ama 4K 60 FPS gibi gözlerimize ziyafet çektirecek bir kalitede yeniden montajlanmış. Keyifli seyirler dileriz!

Red Dead Redemption 2 En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit) Hizmet Paketi 1 (6.1.7601)

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 (2 GB) / AMD Radeon R9 280 (3 GB)

Depolama Alanı: 150 GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Red Dead Redemption 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri