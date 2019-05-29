Red Faction Evolution ile Seri Geri Dönüyor Olabilir

Red Faction serisi uzun zamandan sonra yeni bir oyun ile karşımıza çıkacakmış gibi görünüyor. NVIDIA Ansel sayfasında yaşanan bir kaza, Red Faction Evolution oyununun geliştirildiğini ortaya koymuş olabilir.

İlk oyunu 2001 yılında çıkan Red Faction serisinin sesi 2011 yılından bu yana çıkmıyor. Yakın bir zaman önce satışa sunulmuş olan Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered Edition sürümünü yeni bir oyundan saymadığımız için sekiz senelik bir sessizlikten bahsediyoruz ki bu oldukça uzun bir süre ve çoğu kişinin serinin sonunun geldiğini düşünmesine neden olmuştu. Ancak durum pek de böyle değilmiş gibi görünüyor.

NVIDIA'nın Ansel teknolojisi için açtığı internet sayfasında, şirketin ekran kartlarına özel fotoğraf modunu destekleyen oyunların yer aldığı genel bir liste var. Halihazırda çıkmış olan oyunların yer aldığı bu listede, Red Faction Evolution da göze çarpıyor. Bu oyunun duyurusu henüz yapılmış değil ve haliyle listede yer alması da büyük bir sürpriz oldu.

Bildiğiniz gibi THQ Nordic, geçtiğimiz senenin Şubat ayından Koch Media şirketini satın almış ve bununla bağlantılı olarak Red Faction serisinin geliştiricisi olan Volition stüdyosunun da sahibi olmuştu. Bu gelişmeden bir süre sonra da Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered Edition ile karşılaşmıştık. Belli ki THQ Nordic seriyi uzun süreli uykusundan uyandırıyor. Aksi takdirde Red Faction Evolution neden yukarıdaki resimde yer alsın, değil mi?

Geçtiğimiz günlerde Avusturya menşeli yayıncı E3 2019 fuarında iki yeni oyun duyurusu yapacağını söylemişti. Bu oyunlardan bir tanesi Red Faction Evolution olur mu dersiniz? Bekleyelim ve görelim.