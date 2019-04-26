Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered, Switch için de Duyuruldu

Bir önceki nesilde satışa sunulup da bu nesle HD Remaster adı altında gelen birçok oyun görmüştük. Devil May Cry, Uncharted ve Metro serileri, Tomb Raider (2013), Sleeping Dogs, Dishonored ve daha nicelerini mevcut nesildeki sistemlerimizde de oynama fırsatımız olmuştu. Bu oyunların arasında Red Faction: Guerrilla da var. Geçtiğimiz senenin Mart ayında THQ Nordic tarafından Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered gibi orijinal bir isimle duyurulmuş olan orijinal oyunun geliştirilmiş versiyonu, yine geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu.

Şimdi ise sırada Switch var. THQ Nordic, Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered oyununun Nintendo konsolu için de hazırlandığını duyurdu. Çıkış tarihi de öyle uzakta değil. THQ Nordic çıkış için 2 Temmuz 2019 tarihinde karar kılmış. Bir diğer deyişle, Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered PlayStation 4, PC ve Xbox One için çıkışının tam bir sene sonrasında bu defa Switch kullanıcılarıyla buluşacak.

Performance Mode ve Quality Mode olmak üzere iki farklı tercih imkanımızın olacağı Switch versiyonunda, yenilenmiş görsellik, geliştirilmiş ışıklandırma, gölgelendirme ve taşınabilir modda oynarken daha iyi nişan alabilmek için seçeneğe bağlı Motion Controls desteği sunulacak.

Konu olarak orijinal Red Faction oyununun elli yıl sonrasındaki bir zamanda geçmekte olan Red Faction: Guerrilla oyununda, Earth Defense Force kuruluşunun Mars gezegeninde uyguladığı baskıcı rejim nedeniyle Red Faction örgütü yeniden kuruluyor. Biz ise bu örgütten olan Alec Mason isimli bir karakteri yöneterek Earth Defense Force kuruluşunu ortadan kaldırmak için büyük bir mücadeleye girişiyoruz.