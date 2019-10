Red'in Hidrojen Akıllı Telefon Projesi Tamamen Bitti! İşte Sebebi

Fotoğrafçılar ve film yapımcıları için üst düzey kamera yeteneklerine sahip akıllı telefonlar üreten RED artık sektöre veda ediyor. Şirketin RED Hydrogen One ismini verdiği ilk akıllı telefon modeli artık üretilmeyecek. Gelin hep beraber yabancı basında büyük yankı bulan şirketin kapanma sebebine yakından bakalım.

RED'in sektöre veda etmesinin altında yatan sebep şirketin kurucusunun sağlık sorunları yaşaması. Şirketin CEO'su olan Jim Jannard yaptığı açıklama ile emekliye ayrılacağını duyurdu. 70 yaşını dolduran CEO emekli olduktan sonra akıllı telefon üretimi de iptal edilecek.

CEO Jim Jannard'ın yerine herhangi bir kişi geçmeyecek. Jim Jannard'ın yaptığı kısa açıklama şu şekilde: " HYDROGEN projesini durduracağım. Yıllar boyunca birçok harika insanla beraber çalıştım. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Hoşça kalın! RED Digital Cinema projesine Jarred, Tommy ve Jamin devam edecek."

Yurt dışında yaşayan ve RED'in ürünlerini kullanan vatandaşlar projenin bitmesine çok üzülmekte. Hydrgen One isimli akıllı telefonun arka kamera tasarımı Mate 30 serisini andırmakta. Hydrogen One yurt dışında 1.595 dolardan satılmakta. Akıllı telefonu artık mağazalardaki stoklar bittikten sonra görmemiz pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor.