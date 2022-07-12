Red Magic 7S ve 7S Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Gerçekleştirilen tanıtım sonucunda Red Magic 7S ve 7S Pro özellikleri ve fiyatı belli oldu. Oyun telefonları, sahip olduğu güçlü donanım bileşenleri ve şık tasarımlarıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Red Magic 7S Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,8 inç, 165Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: AMOLED

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Batarya: 4500 mAh

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: Android 12, Redmagic 5.5

Ağırlık: 215 gram

Kalınlık: 9,5 mm

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Red Magic 7S, kullanıcılarına bu ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 165Hz tazeleme hızı sunuyor. Akıllı telefon modelinin ekranında AMOLED panel yer alıyor.

Gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden alan cihazda 8 GB, 12 GB ve 16 GB dahil olmak üzere üç farklı RAM seçeneği bulunuyor. Cihazın depolama alanı tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı sürüm mevcut.

Telefonun arka yüzeyinde 64 megapiksel geniş açılı kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera mevcut. Arka kameralar 8K çözünürlükte 30 FPS, 4K çözünürlükte 30 / 60 FPS, 1080 piksel çözünürlükte ise 30 / 60 / 120 / 240 FPS video kaydı yapılabiliyor.

Cihazın ön tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor. Cihazın ön kamerası ile 1080p çözünürlükte 30 FPS video çekilebiliyor.

Red Magic 7S Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: AMOLED

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 12 GB / 16 GB / 18 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya: 5000 mAh, 135W hızlı şarj

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: Android 12, Redmagic 5.5

Ağırlık: 235 gram

Kalınlık: 10 mm

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Red Magic 7S, kullanıcılarına bu ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı sunuyor. 235 gram ağırlığında cihazın ekranında AMOLED panel mevcut.

Gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden alan telefonda 12 GB, 16 GB ve 18 GB dahil olmak üzere üç farklı RAM seçeneği yer alıyor. Cihazın depolama alanı tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı versiyon bulunuyor.