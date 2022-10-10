Red Magic Dünyanın İlk 27 inçlik miniLED Oyuncu Monitörünü Tanıttı

Oyuncu odaklı akıllı telefonlar üretmesi ile bilinen ZTE'nin yan markası Red Magic, oyunlar için yeni bir ekipman sektörüne giriş yapıyor. İlk hamlesi ise dünyanın ilk 27 inçlik miniLED oyuncu monitörü üzerinde çalışmaya başlamak oldu.

Red Magic'ten Oyunculara Özel Monitör

Red Magic markasının ilk oyuncu monitörü 27 inç, 4K miniLED ekranı ile birlikte geliyor. Binlerce küçük aydınlatma bölgesi ile miniLED ekranı daha canlı ve renkler sunuyor. Paneli ise AUO firmasının ikinci nesil teknolojisine sahip.

160 Hz ekran tazeleme hızına ulaşıyor. HDMI 2.1 bağlantısına ek olarak 90 W seviyesinde enerji aktarabiliyor. 1000000:1 kontrast oranına sahip ekran, 1.7 ms gecikme süresi sunuyor. Ekran parlaklığı 1.000 nit üzerine çıkabiliyor.

MiniLed oyuncu monitör, mmWave teknolojisi ile mobil cihazlardan 30 metreye kadar gecikmesiz ekran yansıtma performansı sunuyor. USB 4.0 Tip-C bağlantısı bulunuyor. İki farklı çözünürlük desteği sunan cihaz, mmWave ile toplamda 3 seçenek sunuyor.

Cihazın 773 dolar fiyat etiketi ile kullanıcıya sunulması bekleniyor.