Reddit CEO'sundan Facebook ile Twitter CEO'larına Eleştiri!

Reddit CEO'su Steve Huffman, dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformlarından Twitter ve Facebook'un CEO'ları hakkında yapılan eleştiriler hakkında son derece olumlu yorumlar yaptı. Huffman'a göre Mark Zuckerberg (Facebook CEO'su) ve Jack Dorsey (Twitter CEO'su), kullanıcıları için her zaman doğru olanı yapıyor.

Reddit CEO'su Facebook ve Twitter CEO'ları Hakkında Ne Dedi?

Reddit, insanların ilgi alanlarına göre topluluk bulabileceği ve o topluluğun bir parçası olabilecekleri, insanların çıkarına dayalı toplulukları içerisinde barındıran büyük bir ağdır. Reddit'in başarısının en önemli sebeplerinden biri olan Steve Huffman, Facebook ve Twitter CEO'ları Mark Zuckerberg ile Jack Dorsey'in politikalarından oldukça ilham almış gibi görünüyor.

Huffman, dünyanın en büyük kullanıcı topluluklarına hitap eden Facebook ile Twitter CEO'ları Zuckerberg ile Dorsey'in sadece liyakat üzerinde çalıştığını ve söz konusu etik olduğunda bu nedenle bilgilendirilmelerine gerek olmadığını düşündüğünü söyledi.

Huffman'a göre söz konusu sosyal medya platformlarının her ikisinde de kurallar herkese eşit olarak uygulanıyor. Reddit'in kurucularından Huffman'ın açıklamasına göre hem Twitter hem de Facebook, kurallara aykırı hareket eden kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı bile olsa yaptırım uygulamaktan çekinmiyor.

Yakın bir zamanda gerçekleşen olaylardan kısaca bahsetmek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası'nda yaşananlardan sonra Mark Zuckerberg ve Jack Dorsey, Donald Trump'ın Facebook ve Twitter hesaplarını geçici olarak askıya almıştı. Huffman, Zuckerberg ve Dorsey'in platformlarında yaşanan kural ihlallerine karşı harekete geçmekten kaçınmadığını söyledi. Bu platformların ahlaki değerlere dayanan kendi kurallarını uygulayarak sosyal medya kullanıcıları için en iyi olanı yaptıklarına işaret etti.

Huffman, kullanıcıları nefret söylemine karşı korumanın sosyal medya platformlarının bir görevi olduğunu söyleyerek sosyal ağları savundu. Sosyal ağları savunmasının yanında ek olarak Twitter ve Facebook'un ABD hükümetinden yana bazı kısıtlamalar görebileceğini, söz konusu şirketleri zor zamanların beklediğini söyledi.

Reddit'in subredditleri denetleyen küçük bir moderatör ekibi vardır. Hükümetin sosyal medya uygulamalarına bazı kısıtlamalar getirmesi şimdilik Huffman'a göre olası görünüyor. Reddit bu nedenle tüm sorumluluğu kullanıcılarına yüklememek için moderatör ekibine daha fazla para ayırmak zorunda kalabilir. Facebook da üzerindeki baskı dolayısıyla içerik denetlemekle ilgili bir hayli harcama yapmaya devam ediyor.