Reddit'i Clubhouse Benzeri Uygulama Yapacak Özellik Gelebilir!

Reddit'in gelmesi beklenen sesli oda özelliğinin onun Clubhouse benzeri uygulama olmasına neden olması bekleniyor. Son aktarılan bilgilere göre Facebook, Twitter ve daha birçok platformdan sonra Clubhouse'un alternatiflerine yeni bir isim daha katılıyor.

Ses tabanlı sosyal medya uygulaması popülerliğinden ödün vermeden ilerlemeye devam ederken ona alternatif olmak için çalışmalarını sürdüren platformları görmezden gelmek de mümkün olacak gibi görünmüyor.

Bir Clubhouse alternatifi de geçtiğimiz günlerde yayına aldığı blog yazısında yeni özelliğini duyuran Spotify'dan gelmişti. Şirket, blog yazısında Locker Room'un geliştiricileri Betty Labs'i satın aldığını açıklamıştı. Şirketin Betty Labs'i almasının ana nedeni de elbette ki Locker Room'u önümüzdeki birkaç ay içerisinde Clubhouse'a benzer bir şekilde kullanıma sunmaktı.

Şirket, aynı blog yazısında Locker Room'u büyük bir içerik oluşturucusu ve hayran topluluğu için gelişmiş bir canlı ses formatına dönüştürme fikirlerinin önümüzdeki aylarda hayata geçirileceğini söylemişti.

Bu yazıda yeni özelliğin içerik oluşturucularının izleyiciler ile eş zamanlı olarak iletişim kurmasına yardımcı olabilecek birçok seçeneğe sahip olduğu bildirilmişti. Spotify, Locker Room'un özellikle ünlü yazarlarla, müzisyenlerle, şarkı yazarlarıyla ve podcast yayıncıları ile iletişim kurmak, onlara soru yöneltmek için son derece faydalı olacağının da altını çizmişti.

Reddit, Clubhouse Benzeri Uygulama mı Oluyor?

Spotify'dan sonra da Reddit gelebilir. Ses tabanlı sosyal medya uygulaması henüz iOS kullanıcılarına hizmet verse de Android tarafında da çalışmaları devam ediyor. Clubhouse, Android sürümü için çalışırken büyük platformların geliştiricileri de bir an önce kullanıcı kitlesi ile ses tabanlı bir iletişim yöntemi sunmak için çalışmalarını bitirmeye çalışıyor.

Mashable'da yer alan habere göre şirketin planları hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia eden bir kaynak, Reddit'in Clubhouse'a benzeyen bir özellik üzerinde çalıştığını söyledi. Şirket tıpkı bir Clubhouse uygulamasında olduğu gibi moderatörler tarafından yönetilecek bir sesli sohbet odalarını içerecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirketin özellikle ilgili çalışmalarının oldukça erken aşamada olduğu söylemek gerekiyor ve planlarının gizli kalmasını istiyor.

Mashable, Reddit'ten özellikle ilgili açıklama talep etmiş olsa da şirket söz konusu özelliğe dair resmi bir açıklama yapmadı. Bu özelliğin gerçekten de çıkıp çıkmayacağı şimdilik bir soru işaretinden ibaret görülebilir.

Peki, kaynağın ortaya attığı iddianın doğru olmama ihtimali görmezden gelinecek olursa Reddit'te böyle bir özellik görmek ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.