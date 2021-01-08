Reddit Donald Trump’la İlgili Subredditleri Yasakladı!

Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir ilgi alanına sahip insanların benzer ilgi alanına sahip insanlarla aynı noktada buluşup topluluk oluşturmasına imkân veren Reddit, Donald Trump’la ilgili subredditleri yasaklama kararı aldı. Platformun aldığı kararı ilk bildiren kişi Axios oldu. Şirketin yasağının altında ise Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarının da kararın amacına benzer bir amaç yatıyor.

Reddit Donald Trump’a İlişkin Subredditleri Neden Yasakladı?

Axios’un haberine göre dünyanın en büyük topluluklarını bir arada toplayan şirket, “r/DonaldTrump” isimli subredditi yasakladı. Bu subreddit Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın resmi sayfası olmasa da söz konusu subredditte Trump’ı desteklemeye adanmış topluluk yer alıyor.

Trump destekçileri tarafından kongre binasında başlatılan isyan sonrasında bütün sosyal platformlar birtakım önlemler aldı. Twitter, Trump’ın destekçilerine yönelik tweetler paylaşmaması için Twitter hesabını geçici olarak yasaklarken Facebook, TikTok, Twitch gibi platformlardan da benzer tepkiler geldi. Facebook başlangıçta Twitter gibi Trump’ın hesabını geçici olarak yasaklamış olsa da Mark Zuckerberg tarafından dün paylaşılan gönderi ile hesabın yasağının sınırsız veya en azından iki hafta boyunca yasaklı olmaya devam edeceği bildirildi.

Sosyal medya platformları ve sosyalleşmeye olanak sunan diğer platformlar, Trump destekçilerinin kongre binasında kameralara yansıyan görüntülere benzer görüntülerin yeniden görüntülenmesine neden olabileceğinden ve iç karışıklığın oluşmasına sebep verebileceğinden hareketliliğin başladığı ilk andan itibaren tedbirleri elden bırakmaktan vazgeçmedi.

Reddit temsilcisi tarafından Engadget’e yapılan açıklamada “Reddit‘in site genelindeki politikaları, belirli insan gruplarına ya da bireylere şiddeti ve nefreti teşvik eden, yücelten, kışkırtan veya şiddeti teşvik eden içeriği izin vermiyor” ifadelerini kullanarak son günlerde ABD Kongre Binası’nda şiddetle ilgili tekrarlanan politika ihlallerinden ötürü “r/DonaldTrump” subredditin yasaklamak için harekete geçtiğini söyledi.

Reddit geçen haziran nefret söylemi gibi davranışların sık sık tekrarlanmasından ötürü “r/the_donald” başta olmak üzere 2.000’in üzerinde subreddit yasaklamıştı. The_Donald yasak uygulanmadan önce çokça eleştirilen, nefret söylemlerinin çok sık tekrarlandığı bir subredditti. Reddit CEO’su Steve Huffman ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Topluluk sürekli olarak kurallara aykırı içerik barındırdı” ifadelerini kullanmıştı.