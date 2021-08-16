Reddit Kısa Videolar Özelliği ile TikTok'a Rakip Oluyor

Reddit kısa videolar özelliğini mobil uygulamasına ekledi. Oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Reddit'e gelen yeni özellik, TikTok isimli sosyal medya platformunda yer alan özelliğe oldukça benziyor. Söz konusu özelliğe ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Reddit Kısa Videolar Özelliği Android'e Ne Zaman Gelecek?

Geçtiğimiz aylarda günlük 52 milyon kullanıcı sayısına ulaşn Reddit, yeni özellikler üzerinde çalışmay devam ediyor. Dünya genelinde çok popüler bir platform olan Reddit, sunduğu yeni özellikler ile kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

TechCrunch'taki habere göre popüler platform kısa videolar özelliğini geliştirdi. Uygulamanın üst kısmında yer alan arama kutusunun sağ kısmına bir video simgesi yerleştirildi. Kullanıcılar video simgesine dokunduğu takdirde kısa videoların yer aldığı bir ekran ile karşılaşacak.

Kullanıcılara, ekranın sağ kısmında yer alan ok simgelerine dokunarak videoya olumlu ya da olumsuz oy verebilecek. Ok simgelerinin hemen alt kısmında ise yorum, ödül ve paylaşma simgeleri bulunacak. Yorum simgesine dokunarak videoya yapılan yorumlar görüntülenebilecek. Paylaşma butonu sayesinde videoyu diğer kişiler ile paylaşabileceksiniz.

Videonun alt kısmında açıklama, oynatıcı ve ses ögeleri konumlandırıldı. Parmağınızı yukarı ve aşağı doğru kaydırak mevcut videoyu değiştirebileceksiniz. Yeni özellik, genel olarak sosyal medya platformu TikTok'un kullanıcı arayüzüne benziyor.

Söz konusu özellik, şu anda yalnızca bazı iOS kullanıcılarının kullanımına sunuldu. Kısa videolar özelliğinin çok yakında tüm iOS kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Şirket, özelliğin Android uygulamasına ne zaman ekleneceği konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Reddit, 2020 yılının aralık ayında TikTok rakibi kısa video paylaşım platformu Dubsmash'i satın almıştı. 2015 yılında kullanıcıların kullanımına sunulan Dubsmash, TikTok’un 2016 yılında çıkışını gerçekleştirmesine rağmen istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti. Platform, ocak ayında aylık 1 milyar video görüntülemesi elde ederek büyük bir başarının altına imza attı. Elbette TikTok’un aylık video görüntüleme sayısı çok daha yüksek.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Reddit'in yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? TikTok benzeri özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.