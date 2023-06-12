Reddit Kullanıcılarının API Değişikliği ile İmtihanı: Memnun Değiller!

Protesto, pazartesi gününden başlayarak iki gün boyunca gerçekleşecek ve Reddit'in son API değişikliklerini geri alması için sürecek. Reddit, yedi yıl boyunca ücretsiz bir API'yi sürdürdükten sonra ücretli bir API modeline geçeceğini duyurdu.

Reddit'in Protestolar Karşısında Nasıl Pozisyon Alacağı Merak Ediliyor

Reddark adlı protestonun, platformun önemli bir bölümünü oluşturan, yazı yazılırken kararan 7.199 alt dizinde oturan bir canlı akışı var. Toplamda 7.806 alt dizin protestoya katılma sözü verdi, ancak bazıları henüz çevrimdışı olmadı. Bu modelin maliyeti, iPhone ve Mac için popüler Apollo uygulaması da dahil olmak üzere Reddit uygulamasının kapanmasına neden oldu.

Subreddit'ler, ilk olarak Apollo'nun Reddit'in API'sindeki fiyatlandırma değişiklikleriyle halka açılmasından sonra Reddark'ı birkaç haftadır planlıyor. Yanıt olarak Reddit'in CEO'su, API değişikliklerini savunduğu bir Bana Her Şeyi Sor (AMA) düzenledi. Şirketin ileriye dönük fiyatlandırma modeline bağlı kaldığını söylüyor.

Reddit'e göre, üçüncü taraf uygulamalarının %90'ından fazlası ücretsiz API modeli kapsamında olacak. Bununla birlikte, bir ay içinde milyarlarca istek oluşturabilen en popüler üçüncü taraf uygulamaları ödemek zorunda kalacak, bu nedenle Apollo, Sync for Reddit ve Reddit is Fun, 30 Haziran'da kapanacağını duyurdu.