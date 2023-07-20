Reddit'in Merakla Beklenilen Etkinliği Başladı!

Reddit, son dönemde tepki çeken API fiyatlandırması sonrasında kullanıcılarını tekrardan uygulamaya döndürecek r/Place etkinliğini başlattı. Sosyal medya uygulamasının 1 Nisan 2017 yılında başlattığı bu uygulama geçen sene pik dönemini yaşamış ve yüksek kullanıcı sayısına ulaşmıştı.

Reddit Nihayet Etkinliği Başlattı

Etkinliğin sloganını "doğru yer, yanlış zaman" olarak şirket, uygulamanın duyurusunu bugüne kadar birçok kez ertelemişti. Reddit, İlk olarak 1 Nisan’da başlayacağını açıkladığı r/Place'i önce 4 Mayıs daha sonrasında ise 23 Haziran olarak belirlemişti.

Uzun süren bu belirsizliğin ardından Reddit, nihayet etkinliği kullanıma sundu. Reddit, bu yıla özel subreddit moderatörlerine koordinatları tuval üzerine "sabitlemelerine" izin verecek. Almış olduğu bu karardan dolayı eleştirilen Reddit’in bu imtiyazı protestolara karşı kullanabileceği düşünülüyor.

Reddit, etkinliğin süresi hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz yıllardaki etkinliği sürelerine bakacak olursak 2017 yılında 72 saat, 2022 versiyonu ise yaklaşık dört gün sürmüştü.

Sizce Reddit r/Place etkinliği sonrasında tekrardan eski günlerine dönebilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.