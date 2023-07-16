Reddit, Sohbet Geçmişini Sildi: Şimdi Ne Olacak?

Sosyal medya uygulaması son güncellemede 1 Ocak öncesine ait bütün mesajları sildi. Alınan bu kararın gerekçesini yeni dizayn edilen altyapıya sorunsuz ve hızlı bir geçiş yapmak için olduğunu söyleyen Reddit, 1 Ocak 2023'ten sonra gönderilen mesajları koruyacaklarını belirtti.

Reddit Sohbetleri Geri Getirecek mi ?

Reddit’i kullanıcılarına haber vermeden almış olduğu bu radikal karar tepki topladı. Yaşanan problem hakkında bazı kullanıcıların sorularına yanıt veren bir yönetici, eski sohbetlerin geri getirilemeyeceğini ve uygulamanın yeni sohbet özelliğini geliştirmek için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Sosyal medya platformu, yapmış olduğu üçüncü taraf uygulamalarına yönelik getirmiş olduğu yenilikler sohbet özelliğinde yaşanan aksaklığı arka plana attı. Sorunun çözümü hakkında şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapmayan sosyal medya uygulamasının sohbet kısmında yaşanan bu problem karşısında nasıl bir reaksiyon alacağı merak ediliyor.