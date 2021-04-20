Reddit Talk Duyuruldu: Clubhouse Benzeri Özellik Geliyor!

Reddit Talk isimli Clubhouse'a benzer bir özellik duyuruldu. Yeni özelliğe ilişkin ekran görüntüleri pazartesi günü paylaşıldı. Bu ekran görüntülerinin yer aldığı duyuru ile geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddia doğrulanmış oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir kaynağın ortaya attığı iddiada Reddit'in Clubhouse benzeri bir özellik üzerinde çalıştığı ileri sürülmüştü. Kaynak, şirketin tıpkı Clubhouse uygulamasında olduğu gibi moderatörler tarafından yönetilen bir sesli sohbet odaları içeren bir özellik geliştirdiğini ve şirketin söz konusu özellikle ilgili çalışmalarının gizli kalmasını istediğini belirtmişti.

Reddit Talk Resmen Tanıtıldı

Son yapılan duyuru ile geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddia doğrulandı. Reddit'in yaptığı açıklamada "Bugün size topluluklarınızda canlı olarak sesli sohbet gerçekleştirmenizi sağlayacak yeni bir özellik olan Talk'un ön izlemesini sunmaktan heyecan duyuyoruz" sözleri kullanıldı ve açıklamaya şu şekilde devam edildi:

"Şu an topluluğunuzdaki insanlarla sohbet etmek için yazı, fotoğraf, video ve benzeri yolları kullanabilirsiniz. Bunlar harika unsurlar olsa da canlı bir sesli sohbetin daha faydalı veya daha eğlenceli olabileceği zamanlar da vardır. Topluluk üyelerinin birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayacak yeni bir yol keşfetmek için bu nedenle sizlerle iş birliği yapmak istiyoruz."

Reddit'in yeni özelliği şu şekilde görünüyor:

Reddit'in yeni özelliğinde bir canlı sohbet başlatmak sadece topluluğun moderatörleri tarafından gerçekleştirilebiliyor. Bir canlı sohbet başlatıldıktan sonra herhangi bir Reddit kullanıcısı odaya katılarak insanları dinlemeye başlayabilir. Dinleyiciler, toplantı sahibinin kendilerini konuşmaya davet etmesi için Clubhouse'da olduğu gibi elini kaldırarak söz hakkı isteyebilir.

Canlı sohbetin moderatörleri, herhangi bir dinleyiciyi konuşmacı yapabilir, konuşmacının mikrofonunu kapatabilir ve istenmeyen kullanıcıları canlı sohbetten uzaklaştırabilir.

Reddit Talk'u İlk Siz Deneyebilirsiniz

Reddit, özelliği geliştirmek için platformun kullanıcılarını test sürecine dahil etmek istiyor fakat yeni özelliğin test süreci başvuru-onay formatında çalışıyor. Yeni özelliği test etmek için Talk başvuru sayfasına gidebilir ve formda doldurulması gerekli alanları doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.