Reddit, TikTok Benzeri Yeni Özelliğini Duyurdu!

Reddit, akış sayfasında yenilikler yapacağını duyurarak yeni özelliğin nasıl görüneceğini de kullanıcı kitlesiyle paylaştı. Gelecek olan yeni özellik doğrultusunda videolar ve metinler farklı akış sekmelerinde görüntülenmeye başlayacak.

Videolar ve metinler şu an için tek bir ana akışta sergileniyor. Ancak gelecek yeni güncelleme ile videolar için özel bir akış gelecek. Bu özellik, Reddit'in TikTok benzeri bir yapıya geçtiği benzetmelerini bir nebze de olsa hak ediyor.

Reddit Yeni Görünümü Nasıl Olacak?

Tüm dünyayı uzun yıllardır kasıp kavuran ve sürekli yeni trendlerin çıkmasına vesile olan TikTok, birçok sosyal medya platformuna esin kaynağı olmaya devam ediyor. Instagram Reels, YouTube Shorts gibi yenilikler TikTok'un sosyal medyaya olan etkisini çok net bir şekilde ortaya koyuyor.

Reddit de dün yaptığı açıklama ile birlikte Instagram ve YouTube gibi dev isimlerin arasına dahil olduğunu işaret etti diyebiliriz. Yapılan açıklamada önümüzdeki hafta kullanıcılara sunulacak özellik, TikTok benzeri bir akışa sahip olacak.

"İzle" akış sekmesiyle birlikte kullanıcılar sadece videoların yer aldığı bir akışı görüntüleyecek. "Oku" sekmesinde ise yalnızca metin içeren gönderiler yer alacak. TikTok'a benzerliği ile dikkat çeken özellik, kullanıcıların abone olduğu subredditler ve öneriler ile akışı belirleyecek.

Şu anda test edilen özellik, kullanıcı deneyimleri ile birlikte netlik kazanacak. Önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara gelmesi bekleniyor. Platformun bu şekilde ciddi bir değişikliğe gidiyor olması, Reddit'in video içeriklere daha çok ağırlık vermek istediğini gösteriyor.

Şirket yöneticilerinden biri olan Pali Bhat, videoların ayrı bir akışta olmasının kullanıcılar açısından faydalı olabileceğine deniyor. Ayrıca tepki ekleme gibi yeniliklerin de geleceğini belirtiyor. Tüm bunlar da uygulamanın daha basit ve kullanışlı olacağına dikkat çekiyor.