Reddit Yorumlarına Arama Özelliği Geldi

Reddit, 17 yılın ardından nihayet yorumlarını aranabilir hâle getirdiğini duyurdu.

Kullanıcılar artık yalnızca bir topluluk içindeki orijinal gönderiler ve konular yerine, gönderilere verilen yanıtlardan arama sonuçları alabilir. Ürün ve tasarım ekibi bu özellikle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Önceden r/Londra topluluğundaki her gönderiye bakmanız ve aradığınız şey yorumlarda ise bulmak için yorumlara göz atmanız gerekiyordu. Artık insanların yorumlarda paylaştığı önerilerle ilgili her şeyi aramalarınızda görüntüleyebileceksiniz."

Yorum arama özelliği, geçen yıl Reddit tarafından yapılan bir anketin en önemli özelliğiydi. Bunun da ötesinde, Reddit'in "sınırlı ilk testi" sırasında yaklaşık 26.000 kişi, beş milyardan fazla yorumu taramak için bu özelliği kullandı.

Reddit Arama Sonuçlarını da İyileştiriyor

Reddit, kullanıcıların sonuçları bulmasına yardımcı olmak için arama alaka düzeyini de iyileştirdi. Önceden bir sonucun bir sorguyla neredeyse tam olarak eşleşmesi gerekiyordu ancak artık aramaların sonuçları daha az kısıtlayıcı. Reddit yeni özelliğinin bu konuyla ilgisini şöyle örneklendiriyor:

"Örneğin, birisinin 'dogecoin' ile ilgili bir arama yaptığını ve tam bir eşleşme olmadığı için aradığını bulamadığını varsayalım; yeni iyileştirmelerimizle birlikte ilgili sonuçları alma olasılıkları daha yüksek."

Reddit daha önce sonuç almayan sorguların sonuçlarında %60'lık bir artış gördüğünü söyledi. Aramalar artık sonuçlara öncelik vermek için kullanıcıların arama geçmişine bakarak daha yeni içeriklere de öncelik veriyor.

Son olarak Reddit, kullanıcı geri bildirimlerine dayalı yeni ve daha basit bir tasarımla arama arayüzünü geliştirdi. Artık gönderilere diğer içerik türlerine göre öncelik veriyor ve aradığınızı daha kolay bulabilmeniz için sonuç sayfasını basitleştiriyor. Ayrıca "aramayı daha güvenli hâle getirme" ilkesine dayalı olarak beklenmeyen sonuçların sayısını da azaltıyor. Yeni özellikler artık dünyanın her yerinde web sitesi üzerinden mevcut ancak uygulamalara ne zaman geleceğine dair bir bilgi yok.