Redfall Çıkışıyla Yerden Yere Vuruldu!

Redfall nihayet çıkışını gerçekleştirdi ancak gelen tepkiler muhtemelen Arkane ve Bethesda'nın umduğu gibi değil. Oyun piyasaya sürülmeden önce bile durum oldukça kötü görünüyordu, zira çıkışta performans modunun olmaması ve hayranların tepkisine rağmen Denuvo DRM'yi kullanmadaki ısrarı oyunun çıkış sürecini giderek daha da kaosa sürükledi.

Oyunun çıkışıyla gelen ilk incelemelere göre Redfall şu anda Arkane'nin şimdiye kadarki en kötü puan alan oyunu ve muhtemelen bu şekilde kalacak.

Redfall, Arkane'in En Kötü Çıkış Yapan Oyunu Oldu

Arkane Studios yıllar boyunca Deathloop, Prey ve Dishonored gibi kaliteli ve sürükleyici oyunlar yayınlayarak ün kazandı ancak eleştirmenler tarafından iyi karşılanmalarına rağmen hiçbir zaman gerektiği kadar satamadılar. Nadiren yanlış bir adım atan bir stüdyo olduğu için, bu da Redfall'un kasvetli Metacritic puanını daha da şaşırtıcı hâle getirdi.

Oyunun Xbox Series X versiyonu şu anda Metacritic'te 64 puana sahipken, PC versiyonu ise 62 puana sahip.

Steam'deki incelemelere baktığımızda ise bu satırları yazdığım sıralarda Redfall 314 incelemeden %28 puan alarak "Çoğunlukla Olumsuz" incelemelere sahip. İlerleyen günlerde incelemelerin artmasıyla bu sayılarda değişim görecek olsak da Arkane'in durumu iyiye çevirmesi için çok çalışması gerekecek.

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