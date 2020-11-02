Redmi'den 108 MP Kameralı Ucuz Telefon Geliyor: Tanıtım Tarihi Sızdı

Redmi'nin 108 MP kameralı bir akıllı telefon üzerinde çalışmalarına devam ettiği ve yakın zamanda tanıtılacağı sızdırıldı. 108 MP kameralı cihazın fiyatının ucuz olacağı söyleniyor. Tabii ne kadar ucuz orası tartışmaya açık bir konu. İşte merak edilen detaylar.

Redmi'den 'Ucuz' 108 MP Kameralı Akıllı Telefon Yolda

Son 12 ayda Xiaomi Mi Note 10 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra gibi 108 MP kameraya sahip akıllı telefonlar tanıtıldı ancak bu akıllı telefonlar fiyatları ile bir hayli yüksekti. Şimdi ise Redmi'nin 108 MP kameralı ucuz akıllı telefon çıkaracağı gündemde.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo üzerinden gelen sızıntıya göre, ilk 108MP Redmi telefonun çok yakın bir zamanda çıkacağı söyleniyor. Sızıntıyı yapan kişi, Kasım ayı ortasında çıkması beklenen üç yeni Redmi Note 9 serisi cihazın bir tanesinde 108MP kamera sensörü olduğunu iddia ediyor.

Cihazda Samsung'un Isocell HM2 sensörünün bulunacağı konuşulanlar arasında. Şu anda tüm bunların sadece bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Akıllı telefonlar hakkında her gün pek çok sızıntı gelmekte. Bu sızıntıların kimisi gerçek kimisi ise doğru olmuyor.

Redmi'nin 108 MP kameralı akıllı telefon modeli tanıtıp tanıtmayacağı da yine bilinmezliğini koruyor. Ayın ortalarında tanıtılması beklenen bir seri var ve tanıtımda herşey netliğe kavuşmuş olacak.

Sizler Redmi'nin ucuz 108 MP kameralı bir akıllı telefon tanıtacağı iddiası hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!