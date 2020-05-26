Dünyanın En Ucuz 5G Telefonu Redmi 10X Tanıtıldı

Xiaomi'nin alt markası Redmi 10X serisi ile bugün en yeni 5G telefon pazarına giriş yaptı. Global sürüm için Redmi 10X 5G ve 10X Pro 5G'nin yanı sıra yeniden geliştirilmiş Redmi Note 9'un 10X 4G versiyonları sunuldu. Yeni 10X 5G ve 10X Pro AMOLED ekran, Dimensity 820 çipi ve oldukça rekabetçi fiyat etiketleri dikkat çekiyor.

Redmi 10X 5G özellikleri

Geçtiğimiz saatler içerisinde Çin'de duyurulan yeni Redmi 10X serisi çift SIM 5G desteği, Mediatek Dimensity 800 yonga setiyle satışa çıkarılıyor. Dünyanın en ucuz 5G telefonu olma özelliğine sahip yeni 10X serisinde FHD+ çözünürlüğe ve su damlası çentikli 6.57 inç AMOLED ekran yer alıyor.

Redmi 10X 5G'de 6 / 8GB RAM ve Pro'da 8GB RAM ile MediaTek Dimensity 820 yonga setinden gücünü alıyor. Depolama 64 GB ile 256 GB arasında değişiyorken Android 10 tabanlı MIUI 12 ile sunuluyor. Her iki 10X 5G modelinde de 22.5W hızlı şarj ve 4520mAh pil bulunuyor.

Redmi 10X 5G kamerası

Redmi 10X 5G'nin 16MP selfie kamerası bulunuyorken 10X Pro'da ise 20MP selfie kamerasını barındırıyor. Her iki panelde de 180Hz dokunmatik ekran hızı ve Gorilla Glass 5 koruması bulunuyor. Arka tarafta 48MP ana atıcı ve 8MP ultawide sensör ile geliyor. 10X Pro ayrıca 3MP optik zoom ve OIS ve 8MP makro 8MP telefoto modül ekliyor.

Redmi 10X 5G fiyatı

Redmi 10X serisi mavi, pembe, altın ve beyaz renklerde satışa sunulacak. Redmi 10X 5G serisi 224 dolardan başlayan fiyatıyla en uygun 5G telefonu. Resmi satışların 1 Haziran'da Çin'de başlayan 10X serisinin global pazara ne zaman sunulacağı ise şu aşamada belirsiz. Peki ya siz yeni Redmi 10X 5G serisini nasıl buldunuz?