Uygun Fiyatlı Redmi 12C Türkiye'de Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Xiaomi'nin en son Redmi 12 serisinden giriş segmenti telefonu Redmi 12C nihayet Türkiye'de satışa sunuldu.

MediaTek Helio G85 işlemciden gücünü alan Redmi 12C, 6 + 5 GB'a kadar genişletilebilen RAM ve 1 TB'a kadar artırılabilen depolama ile günlük işlemlerinizde daha akıcı, içerikleriniz için ise daha fazla depolama alanı sunuyor. 5.000 mAh pile sahip telefon uzun süreli kullanım sağlarken, gelişmiş ve hassas parmak izi sensörü bulunan telefon üst düzey okuma hızlarıyla da dikkat çekiyor.

6.71 inç HD+ ekrana sahip Redmi 12C, daha büyük ve daha iyi ekranı estetik tasarımı ve kavisli arka kısmıyla bir araya getiriyor. 50 MP ana kameraya sahip telefon zorlu koşullarda bile detaylı ayrıntılara sahip fotoğraflar çekebiliyor.

Redmi 12C Özellikleri

Ekran: 6.71 inç (1650 x 720 piksel) HD+ ekran

6.71 inç (1650 x 720 piksel) HD+ ekran İşlemci: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 RAM: 4/6 GB

4/6 GB Depolama: 64/128 GB - microSD kart ile 1 TB'a kadar artırılabilir depolama

64/128 GB - microSD kart ile 1 TB'a kadar artırılabilir depolama Arka Kamera: 50MP + 2MP

50MP + 2MP Ön Kamera: 5MP

5MP Pil: 5.000 mAh, 10W

5.000 mAh, 10W İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13

Android 12 tabanlı MIUI 13 Diğer: Arkaya monte parmak izi sensörü, Çift SIM (nano + nano + microSD), 3,5 mm kulaklık girişi, FM Radyo, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, mikro USB bağlantı noktası

Redmi 12C Türkiye Fiyatı

Grafik Gri, Okyanus Mavisi, Nane Yeşili ve Lavanta Moru olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan Redmi 12C, 4.899 TL'den başlayan tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satış noktalarındaki yerini almış durumda.