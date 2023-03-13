Uygun Fiyatlı Redmi 12C Türkiye'de Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Xiaomi'nin Redmi 12 serisi telefonlarından Redmi 12C uygun fiyatıyla Türkiye'de satışta. İşte detaylar!
Xiaomi'nin en son Redmi 12 serisinden giriş segmenti telefonu Redmi 12C nihayet Türkiye'de satışa sunuldu.
MediaTek Helio G85 işlemciden gücünü alan Redmi 12C, 6 + 5 GB'a kadar genişletilebilen RAM ve 1 TB'a kadar artırılabilen depolama ile günlük işlemlerinizde daha akıcı, içerikleriniz için ise daha fazla depolama alanı sunuyor. 5.000 mAh pile sahip telefon uzun süreli kullanım sağlarken, gelişmiş ve hassas parmak izi sensörü bulunan telefon üst düzey okuma hızlarıyla da dikkat çekiyor.
6.71 inç HD+ ekrana sahip Redmi 12C, daha büyük ve daha iyi ekranı estetik tasarımı ve kavisli arka kısmıyla bir araya getiriyor. 50 MP ana kameraya sahip telefon zorlu koşullarda bile detaylı ayrıntılara sahip fotoğraflar çekebiliyor.
Redmi 12C Özellikleri
- Ekran: 6.71 inç (1650 x 720 piksel) HD+ ekran
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- RAM: 4/6 GB
- Depolama: 64/128 GB - microSD kart ile 1 TB'a kadar artırılabilir depolama
- Arka Kamera: 50MP + 2MP
- Ön Kamera: 5MP
- Pil: 5.000 mAh, 10W
- İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13
- Diğer: Arkaya monte parmak izi sensörü, Çift SIM (nano + nano + microSD), 3,5 mm kulaklık girişi, FM Radyo, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, mikro USB bağlantı noktası
Redmi 12C Türkiye Fiyatı
Grafik Gri, Okyanus Mavisi, Nane Yeşili ve Lavanta Moru olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan Redmi 12C, 4.899 TL'den başlayan tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satış noktalarındaki yerini almış durumda.
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