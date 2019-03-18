Redmi 7, Çift Arka Kamera ve 4.000mAh Batarya ile Geliyor

Son dönemde birçok sızıntıya ve dedikoduya konu olan Redmi 7, TENAA kayıtlarında ortaya çıktı. Oldukça uygun bir fiyata sahip olan cihaz, çift arka kamera kurulumu ve 4.000mAh değerindeki bataryası ile öne çıkıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, yeni amiral gemisi Redmi 7 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Redmi’nin yeni akıllı telefonu, Snapdragon 632 yonga seti, 2GB / 4GB RAM, 16GB / 64GB genişletilebilir depolama, 4.000 mAh pil ve Gorilla Glass 5 ile korunan 6.26 inç HD + ekran sunuyor.

Redmi 7’de, 12MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörüne sahip çift arka kamera kurulumu yer alıyor. Su damlası şeklindeki çentiğinde 8 megapiksel bir selfie kamerası bulunduran telefon, yüz tanıma teknolojisi ile destekleniyor.

Telefonun dikkate değer diğer özellikleri arasında, 3.5mm kulaklık girişi, arka parmak izi tarayıcı ve IR Blaster desteği yer alıyor.

Redmi 7, 2GB RAM / 16GB depolama için 104 dolar, 3GB RAM / 32GB depolama için 119 dolar ve 4GB RAM / 64GB depolama modeli için de 149 dolar olacak.

Siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle gelen cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.