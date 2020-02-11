Redmi 8A Dual Özellikleri ve Fiyatı

Geçtiğimiz Eylül ayında duyurulan giriş seviye Redmi 8A’nın güncel sürümü Redmi 8A Dual tanıtıldı.

Xiaomi’nin alt markası olan, sonradan bağımsızlığını ilan eden Çinli üretici Redmi, Eylül 2019’da bütçe dostu telefonu Redmi 8A’yı tanıtmıştı. Modelin güncellenmiş versiyonu Redmi 8A Dual bugün tanıtıldı.

Redmi 8A Dual Özellikleri

İsminden de anlayacağını üzere Redmi 8A Dual çift kameralı bir telefon. Arkada 13 megapiksel ana ve 2 megapiksel derinlik sensörü modülü taşıyan çift kamera kurulumuna sahip. Önde de portre modu sunan 8 megapiksel selfie kamerası mevcut. 6.22 inç HD+ çözünürlüğe kadar çıkabilen LCD ekran, Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve arka panel telefonun ele daha iyi oturmasını sağlayan Aura XGrip tasarımına sahip. P2i kaplama su dökülmelerine karşı endişeleri ortadan kaldırıyor. Cihazın klabinde Snapdragon 439 işlemci yer alıyor. 2GB ve 3GB RAM seçenekleriyle gelen telefonun dahili depolama alanı 32GB ancak microSD kart ile 512GB’a kadar yükseltebiliyorsunuz. Bu telefonun pilini bitirmek için uğraşmanız gerekiyor zira telefonda 5000 mAh batarya mevcut. USB-C portu üzerinden şarj ediyorsunuz. 18W hızlı şarj desteği olsa da kutudan 10W şarj adaptörü çıkıyor. Telefon ters şarjı da destekliyor yani power bank olarak da kullanabilirsiniz.

Redmi 8A Dual Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Biyometrik güvenlik olarak yüzle kilit açma (AI Face Unlock) sistemini kullanan Redmi 8A Dual, gökyüzü beyazı, deniz mavisi ve gece yarısı gri renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Telefonun başlangıç fiyatı 90 dolar. 18 Şubat’ta Hindistan’da satışa sunulacak.