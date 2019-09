Redmi 8A'nın Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modeli hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Redmi 8A'nın tanıtım tarihi Redmi India'nın resmi Twitter hesabı üzerinden açıklandı. Gelin hep beraber Redmi 8A'nın sızdırılan teknik özelliklerine ve açıklanan tanıtım tarihine yakından bakalım.

Redmi 8A, sızdırılan bilgilere göre 6.2 inçlik ekrana sahip olacak. Cihazın üç farklı RAM ve üç farklı dahili depolama alanı seçeneği ile geleceği söyleniyor. Bu seçenekler şu şekilde olacak: 2GB/ 3GB/ 4GB RAM ve 16GB/ 32GB/ 64GB dahili depolama alanı.

Redmi 8A'nın, 12MP arka ve 8MP selfie kamerasına sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cihazın sekiz çekirdekli bir yonga setinden gücünü alacağı konuşuluyor. Yonga setinin hangi model olacağı henüz bilinmiyor. Redmi 8A'nın ekrandan parmak izi teknolojisine sahip olduğu konuşuluyor.

5.000 mAh bataryadan beslenecek olan Redmi 8A, 25 Eylül'de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak. Redmi 8A hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar.

Time for another dumdaar addition to India's most-loved Redmi A series. We'll unveil the #DumdaarRedmi8A for you on 25th September 2019.

A lot of dumdaar features to look forward to.



Here's one - 5️⃣🔋🔋🔋

Guess it & RT to win this dumdaar phone. pic.twitter.com/mvBeSCMXUt