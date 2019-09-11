Redmi 8A'nın TENAA Görselleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi'nin yeni bir akıllı telefon modeli tanıtmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda Redmi Note 8 serisini tanıtan şirket, bugün Redmi 8A modeli için çalışmalara başladı. Redmi 8A'nın görselleri Çin'in sertifika programı TENAA'da yayınlandı.

TENAA'da yayınlanan görsellerde Redmi 8A hakkında çok fazla detay gözükmemekte. Görsellere göre, cihazın ön tarafında su damlası şeklinde çentik bulunacak. Su damlası şeklindeki çentikte bir adet ön kamera sensörü bulunmakta. Bu ön kamera sensörünün kaç megapiksel olduğu bilinmiyor.

Cihazın sağ tarafında bir adet ses açma ve kapatma tuşu yer almakta. Ses açma ve kapatma tuşunun hemen altında bir adet de kilit açma ve kapatma butonuna yer verilmiş.

Redmi 8A TENAA Görselleri

Metal veya plastik arka panel ile gelecek olan Redmi 8A'nın arka tarafında kaç adet kamera sensörünün bulunacağı yayınlanan görsellerden ne yazık ki anlaşılamıyor. Redmi 8A hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar.

Akıllı telefonun önümüzdeki günlerde tüm teknik özelliklerinin sızdırılması beklenmekte. Redmi 8A hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!