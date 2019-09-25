Redmi 8A Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Redmi 8A'nın tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Redmi 8A, 6.22 inçlik HD+ çözünürlük sunan ekrana sahip. Cihazın ekranı Gorilla Glass 5 ile korunmakta. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 439 yonga setinden alan cihazda 2/3 GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı bulunmakta. Akıllı telefonun depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 512GB'a kadar artırılabilmekte.

Redmi 8A'nın arka tarafında bir adet 12 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörünün hemen alt tarafında da bir adet flaş yer almakta. Cihazın su damlası şeklindeki çentiğinde 8 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta.

4G desteğine sahip olan Redmi 8A, 5.000 mAh'lık bataryadan beslenmekte. Bu batarya 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Redmi 8A, Android 9 Pie tabanlı MIUI 10 ile kutudan çıkmakta.

Redmi 8A Fiyatı

Siyah, mavi ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan Redmi 8A'nın 2GB RAM'e ve 32GB dahili depolama alanına sahip olan modeli 92 dolardan yurt dışında satışa sunulacak.

Cihazın 3GB RAM'e ve 32GB dahili depolama alanına sahip olan modeli ise 99 dolardan satışa çıkacak. Redmi 8A'nın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.