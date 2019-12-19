Redmi 9 Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi'nin yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Redmi 9'un bazı teknik özellikleri sızdırıldı. Gelin hep beraber Redmi 9'un sızdırılan teknik özelliklerine yakından bakalım.

Redmi 9 Özellikleri Nasıl Olacak?

Redmi 9'un henüz duyurulmamış olan MediaTek Helio G70 yonga setinden güç almas bekleniyor. Helio G70 yonga seti hakkında şu an için herhangi bir sızıntı ne yazık ki mevcut değil. Redmi 9'un 6.6 inçlik çentikli bir ekrana sahip olacağı söylenmekte.

4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile gelmesine kesin gözüyle bakılan Redmi 9, MIUI 11 arayüzüne sahip Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkabilir. Redmi 9'un kaç adet kamera sensörüne sahip olacağı sızdırılmadı.

Redmi 9'un bataryasının kaç mAh olacağı bilinmiyor. Cihazın hızlı şarj teknolojisini destekleyip desteklemeyeceği gizliliğini korumakta. Redmi 9'un 2020 yılının başlarında piyasaya sürülmesi beklenmekte.

Redmi 9 hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde daha da netleşeceğine inanıyoruz. Redmi 9 hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalmaya devam edin!