Fiyatı ile Dikkat Çeken Redmi 9 Tanıtıldı! İşte Redmi 9 Özellikleri ve Fiyatı

Kullanıcılar tarafından erakla beklenen Redmi 9 tanıtıldı. Redmi 9 özellikleri ve fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gelin hep beraber Redmi 9 özellikleri ve fiyatı hakkında açıklanan resmi bilgilere göz atalım.

Redmi 9 Özellikleri

6.53 inç Full HD+ çözünürlüğe sahip ekran ile gelen Redmi 9 gücünü MediaTek Helio G80 yonga setinden alıyor. Akıllı telefonda iki farklı RAM ve iki farklı dahili depolama alanı seçeneği yer almakta. Bu seçenekler sırası ile şu şekilde: 3GB RAM 32GB dahili depolama alanı / 4GB RAM 64GB dahili depolama alanı.

Redmi 9'un arka tarafında dört adet kamera sensörü bulunuyor. 13MP ana arka kamera sensörüne 8MP genişlik sensörü, 5MP makro sensörü ve 2MP derinlik sensörü eşlik etmekte. Akıllı telefonun ön tarafına baktığımızda ise bizleri 8MP çözünürlüğünde kamera sensörü karşılamakta.

5.020 mAh bataryadan beslenen Redmi 9, Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkmakta ve çift SIM kart desteğine sahip.

Redmi 9 Fiyatı

Redmi 9'un başlangıç fiyatının 149 euro olduğu açıklandı. 149 euro şu anki kur ile 1.150 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata bildiğiniz üzere vergiler dahil değil. Akıllı telefonun Türkiye'de de satışa sunulması beklenmekte.

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