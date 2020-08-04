Redmi 9 Prime Tanıtıldı! İşte Redmi 9 Prime Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi firmasının uygun fiyatlı akıllı telefon modeli Redmi 9 Prime tanıtıldı. Sahip olduğu teknik özellikler nedeni ile orta seviyeye konumlandırılan Redmi 9 Prime, önümüzdeki günlerde satışa sunulacak. Xiaomi firmasının yeni akıllı telefon modeli Redmi 9 Prime özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Redmi 9 Prime Özellikleri

6.53 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi 9 Prime, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Redmi 9 Prime modelinin TUV sertifikalı ekranı Corning Gorilla Glass 3 ile çizilmelere ve darbelere karşı korunuyor. Redmi 9 Prime modelinin IPS LCD ekrana sahip olduğunu belirtelim.

Gücünü Mediatek firmasının geliştirdiği Helio G80 işlemcisinden alan Redmi 9 Prime modelinin 4 GB LPDDR4x RAM'e sahip. MicroSD kart (512 GB'a kadar) desteği sunan Redmi 9 Prime modelinde 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği bulunuyor.

Redmi 9 Prime modelinin arka kısmında 13MP çözünürlüğünde ana kamera, 118 derece görüş alanına sahip 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü olmak üzere toplamda dört adet lens bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 8MP çözünürlüğünde kamera yer alacak.

18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olan Redmi 9 Prime, 5020 mAh batarya kapasitesine sahip. 198 gram ağırlığındaki Redmi 9 Prime modeli 9.1 mm kalınlığa sahip. Redmi 9 Prime modelinin arka kısmında parmak izi okuyucusu yer alıyor. Redmi 9 Prime bağlantı seçenekleri arasında 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS / A-GPS, IR Blaster ve USB Type-C portu yer bulunuyor.

Redmi 9 Prime Fiyatı

Uygun fiyatı ve büyük batarya kapasitesi ile dikkat çeken Redmi 9 Prime, 4 GB RAM ve 64 GB GB depolama alanına sahip olan versiyonu yaklaşık 133 dolar, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan versiyonu ise yaklaşık 160 dolar fiyat etiketine sahip olacak.