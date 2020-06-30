Uygun Fiyatlı Redmi 9A ve Redmi 9C Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatları

Redmi yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. Redmi 9A ve Redmi 9C özellikleri resmi olarak açıklandı. Gelin hep beraber Redmi 9A ve Redmi 9C özellikleri hakkında açıklanan bilgilere göz atalım. Redmi yeni akıllı telefonlarının kilit özelliklerini Facebook üzerinden paylaştı.

Redmi 9A Özellikleri ve Fiyatı

Redmi 9A, su damlası şeklindeki çentiğe ve 6.53 inç ekrana sahip. Gücünü MediaTek Helio G25 yonga setinden alan cihazda 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Akıllı telefon 5.000 mAh bataryadan beslenmekte.

Redmi 9A'nın arka tarafında 13 MP kamera sensörü ön tarafında ise 5 MP kamera sensörü yer almakta. Cihazın fiyatının 85 dolar olduğu açıklandı. 85 dolar şu anki kur ile 582 TL'ye tekabül ediyor.

Redmi 9C Özellikleri ve Fiyatı

Redmi 9C de Redmi 9A gibi 6.53 HD+ su damlası çentik ekran ile geliyor ve 5.000 mAh pil ile besleniyor. Redmi 9C Helio G35 işlemci tarafından destekleniyor ve 2GB RAM / 32GB depolama alanına sahip.

Cihazda 5 MP çözünürlüğünde ön kamera sensörü mevcut. Arka tarafta ise 3 adet 13 mp kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörlerinin özellikleri hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Akıllı telefon ayrıca Redmi 9A'da olmayan arkaya monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna da sahip. Redmi 9C'nin fiyatının 100 dolar olduğu açıklandı. 100 dolar şu anki kur ile 685 TL'ye denk gelmekte. Bildiğiniz üzere bu fiyata vergiler dahil değil.