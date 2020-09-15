Redmi 9i Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Çinli telefon üreticisi Hindistan'da Redmi 9i'yi piyasaya sürdü. Uzun zamandır merakla beklenen Redmi 9i tanıtıldı. Redmi 9i özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilenler haberimizde. İşte Redmi 9i özellikleri ve fiyatı.

Redmi 9i Özellikleri

Redmi 9i özellikleri ile epey dikkat çekiyor. Redmi 9i, 6,53 inç HD+ çözünürlük sunan ekrana sahip. Gücünü Helio G25 işlemciden akıllı telefonda 6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Redmi 9i'nin ön tarafında 5MP çözünürlüğünde kamera sensörü yer almakta. Arka kısımda ise 13MP'lik sensör mevcut. 5.000 mAh bataryadan beslenen akıllı telefon 10 Watt hızlı şarj teknolojisine sahip. Cihazın Micro USB bağlantı portu ile şarj olduğu bilgisi açıklandı.

Redmi 9i Fiyatı

Redmi 9i'nin başlangıç fiyatının 110 dolar olduğu açıklandı. Akıllı telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz duyurulmadı.

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