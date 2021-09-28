Redmi 9i Sport ve Redmi 9A Sport Tanıtıldı!

Kısa bir süre önce resmi olarak tanıtılan Redmi 10 modelinin ardından, Redmi 9 ailesinin sona ereceğini düşünebilirsiniz. Buna karşın Xiaomi, pek de beklenmedik bir şekilde Redmi 9i Sport ve Redmi 9A Sport modellerini resmi olarak tanıttı. Peki yeni modeller teknik özellikler bakımından neler sunuyor?

Redmi 9i Sport ve Redmi 9A Sport Özellikleri Neler?

Öncelikli olarak her iki modelin de bütçeye yönelik akıllı telefon modelleri olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum:

Redmi 9i 6.53 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe sahip TFT IPS ekran ile kutudan çıkıyor. Modelin gücü MediaTek Helio G25 işlemci ile sağlanırken, 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama ile destekleniyor. 13 MP çözünürlüğündeki tekli arka kamera kurulumu, 5 MP çözünürlüğündeki ön kamera kurulumu ile oldukça sade işlevler vaat ediyor.

Redmi 9A da pek çok yönden Redmi 9i ile benzer özelliklere sahip: 6.53 inç boyutunda HD+ çözünürlükte TFT IPS ekran ve MediaTek Helio G25 işlemci ortak özellikler arasında yer alıyor. Buna karşın 3 GB RAM ve 32 GB depolama birimi, ana ayrımın olduğu nokta olarak belirlenmiş durumda. Kamera tarafında yine 13 MP arka ve 5 MP ön kamera kurulumunu görüyoruz.

Her iki model de P2i kaplaması sayesinde su sıçramalarına karşı bir miktar dayanıklılık elde etmenize olanak sunuyor. Yine de yoğun su ile kullanmaya uygun cihazlar olmadıklarını belirtmekte fayda var: Yani her iki modeli de suyun altına sokmak istemezsiniz.

Söz konusu modellerin bütçeye yönelik cihazlar olduklarını söylemiştik: Redmi 9A Sport 95 Dolar, Redmi 9i Sport ise 120 Dolar başlangıç fiyat etiketleri ile Hindistan'da satışa sunulacak. Tabii ki depolama ve bellek tarafındaki artış, fiyatı doğrudan etkileyecek.

Peki siz Xiaomi tarafından tanıtılan Redmi 9i Sport ve Redmi 9A Sport modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu modeller bulundukları fiyat segmentinde başarılı olabilirler mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.