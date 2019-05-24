Redmi A7, Snapdragon 439 ve 4.000mAh Batarya ile Tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası Redmi, uygun fiyatlı akıllı telefonu Redmi A7’yi duyurdu. İşte Redmi A7’nin özellikleri ve fiyatı…

Akıllı telefon piyasasında önemli bir yer işgal etmeye başlayan Redmi, giderek ısınan giriş segmentine yepyeni bir model daha sundu.

Çin’de düzenlenen etkinlikte tanıtılan Redmi A7, halefi A6’ya göre çok daha iddialı özelliklere ev sahipliği yapıyor. Peki, Redmi’nin yeni akıllı telefonu kullanıcılara neler sunuyor? İşte Redmi A7 özellikleri:

Redmi A7 Özellikleri

Redmi A7’nin kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 439 yonga seti bulunuyor. 18: 9 en boy oranıyla 5.45 inç HD + (720 x 1440 piksel) ekrana sahip olan cihaz, oval bir tasarıma sahip.

Bellek tarafında 2GB RAM /16GB depolama ve 3GB RAM / 32GB depolama ile gelen Redmi A7, microSD desteği sayesinde 256GB’a kadar depolama alanı sunuyor.

Kameraya gelirsek; cihazın ön tarafında 5 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafında ise PDAF ve LED flaşlı 13 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera yer alıyor.

Redmi A7’nin en güçlü yanı ise bataryası. 4.000mAh değerinde bir bataryaya ev sahipliği yapan akıllı telefon, pil ömründen taviz vermek istemeyen kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayacaktır. Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkan Redmi A7, su geçirmez bir nano kaplamaya sahip.

Redmi A7'nin fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili detaylar ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.