Redmi AirDots 2 Tanıtıldı: İşte Redmi AirDots 2 Özellikleri ve Fiyatı

Redmi yeni kablosuz kulaklık modelini tanıttı. Redmi AirDots 2 özellikleri ve fiyatı şirket tarafından duyuruldu. Redmi AirDots 2 özellikleri ve fiyatı hakkındaki detaylar haberimizde.

Redmi AirDots 2 Özellikleri

Redmi AirDots modeli ile tüm dünyayı kasıp kavuran Redmi, yeni kulaklık modeli ile de epey ses getirecek gibi görünüyor. Redmi AirDots 2, 7.2 mm'lik bir ses sürücüsü ile birlikte gelmekte.

Kulaklıklar Ortam Gürültüsü Azaltma teknolojisini desteklemekte ve böylece bir görüşme yaptığınızda sesin daha iyi anlaşılması için gereksiz ortam gürültülerini ortadan kaldırılmakta. Redmi AirDots 2 TWS, Bluetooth 5.0 ile geliyor.

Redmi AirDots ve AirDots 2 arasındaki en büyük farklardan biri Bluetooth yongası. Bir önceki modelde Bluetooth 4.2 bulunmaktaydı. Bluetooth 5.0 sayesinde, önceki modeldeki Bluetooth 4.2'ye kıyasla veri iletim hızı iki katına çıkmakta.

Her kulaklık sadece 4,1 gram ağırlığında ve tam şarj ile 4 saat boyunca sürekli olarak ses çalabilmekte. Cihaz şarj kutusu ile 12 saate kadar kullanım sunmakta.

Redmi AirDots 2 Fiyatı

Redmi AirDots 2 TWS perakende satış fiyatının 14 dolar olacağı açıklandı. 14 dolar şu anki kur ile vergiler hariç 96 TL'ye tekabül ediyor.

Sizler Redmi AirDots 2 TWS hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.