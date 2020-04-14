Redmi AirDots S Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Redmi, AirDots S olarak adlandırdığı yeni gerçek kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Redmi AirDots S özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Redmi’nin yeni kulakiçi kulaklığı geçtiğimiz hafta Bluetooth SIG sertifikası almış, geçtiğimiz yıl tanıtılan popüler Redmi AirDots’ın yenisinin duyurulacağı anlaşılmıştı. Redmi, bugün yeni kulaklığını duyurdu ancak Redmi AirDots 2 olarak değil, Redmi AirDots S olarak.

Redmi AirDots S Özellikleri

Redmi, tasarım değişikliğine gitmediğinden AirDots S, orijinalinden ayırt edilemiyor. Yeni renk seçeneği bile yok, aynı düz ve siyah renkte kulaklık karşımızda ancak yeni özellikler eklenmiş. Eşleştirme daha iyi. Orijinal kulaklıklar master-slave bağlantısını kullanarak cihazınıza bağlanıyor. Sağ kulaklık bağlanıyor ardından sol kulaklık sağ kulaklığa bağlanıyor. Tek bir kulaklık (ikisinden biri) kullanma seçeneği de var. Redmi AirDots S bunu değiştiriyor. Kulaklıkları telefonunuzla ilk kez eşleştirdiğinizde her iki kulaklık da bağlanmış oluyor. Master-slave bağlantısı yok. Mono modda kulaklıklardan birini kullanmaya devam edebiliyorsunuz, ikinci kulaklığı kulağınıza yerleştirdiğinizde otomatik olarak ve sorunsuz bir şekilde stereoya geçiyor.

Redmi AirDots S, Bluetooth 5.0 çipine sahip ve Redmi, veri aktarımının son nesle kıyasla iki katını çıktığını iddia ediyor. Aynı zamanda bağlantı daha hızlı ve daha stabil. Kulaklıktaki butona üç kez basılarak etkinleştirilebilen yeni düşük gecikmeli oyun modu da var. Yeni Redmi TWS kulaklıklarda 7,2 mm sürücü ve akıllı gürültü azaltma için DSP bulunuyor, bu sayede aramalar daha net. Pil ömrü hala 4 saat, kutuyla birlikte 12 saate kadar çıkıyor. Sesli asistanlar (Google Asistan, Siri, XiaoAI) için destek mevcut; tek yapmanız gereekn kulaklıktaki butona iki kez dokunmak. Ayrıca yaklaşık 1 saniye boyunca uzun bastığınızda aramaları reddedebiliyor ve tek dokunuşla aramaları yanıtlayabiliyor/müziği durdurup oynatabiliyorsunuz.

Redmi AirDots S Fiyatı

Redmi AirDots, selefinin 99.9 Yuan fiyat etiketini koruyor ve küçük, orta, büyük kulak tıkaçlarıyla geliyor.