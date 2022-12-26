Redmi Band 2 Geliyor: Bu Kadar Ucuz Olabilir mi?

Akıllı bileklik sektöründeki canlanma kullanıcıların teknolojik aksesuarlara olan ilgisini her geçen gün artırıyor. Xiaomi'nin alt markalarından biri olan Redmi'nin en yeni akıllı bilekliği Band 2 yakında kullanıcılarla buluşacak.

Yüksek Performans Düşük Fiyat

Redmi, kullanıcıların büyük ekranlı cihazlara ve aksesuarlara daha çok ilgi gösterdiği fark etmesi ile bu ürününde daha büyük ekran kullanıyor. Redmi Band 2, 1.47 inçlik geniş ekranı ve 9.99 mm'lik kalınlık ile birlikte geliyor. İlk modeli 2020 yılında satışa çıkan Redmi Band'in 1.08 inç ekranı bulunuyordu.

Ekran rengi konusunda TFT teknolojisine sahip olan Redmi Band 2'nin gövdesi de bir önceki modele oranla %79 daha büyük. Çin'de 99 yuan karşılığında satın alınabilecek olan akıllı bilekliğin Türkiye fiyatı da oldukça uygun olacak. Vergiler olmadan 265 TL'ye denk gelen ürün, kullanıcılardan yoğun ilgi görecek gibi duruyor.