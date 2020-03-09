Redmi'den Parmak İzi Sensörü için Devrim Niteliğinde Adım!

Biyometrik doğrulama yöntemleri sunduğu daha güvenli yapı ile birlikte parola korumalarına göre öne çıkıyor. Nitekim parmak izi sensörü de günümüzün en çok tercih edilen biyometrik doğrulama yöntemlerinden birisi ve son iki yılda bu sensörler ekran altında konumlanmaya başladı.

Hem yer tasarrufu sağlayan hem de daha ergonomik bir yapıda olan ekran altı parmak izi sensörleri panelin yapısı nedeni ile AMOLED panellerde kullanılabilir olsa da LCD panellerde kullanılamıyor. Görünüşe göre Redmi bu sorunun önüne geçecek bir adım attı.

Lu Weibing tarafından yapılan açıklamada LCD panel altında parmak izi sensörünün çalıştırıldığı duyuruldu. Buna ek olarak bu teknolojinin Redmi Note 8 Pro prototipi üzerinde nasıl çalıştığı da gösterildi.

Redmi Note 8 Pro, LCD panele sahip ve bu nedenle ekran altı parmak izi sensörünü desteklemiyor. LCD'lerle ilgili en büyük sorun parmak izi sensörüne müdahale eden arka ışık modülü olarak öne çıkıyor. Redmi, bu sorunun üstesinden gelmeyi başardı ve bu özelliği kitlesel olarak sunmaya hazırlanıyor.

Bu teknolojiye sahip ilk modellerin hangileri olacağı açıklanmadı. Buna karşın bu yıl içerisinde ilk örnekler ile karşılaşmayı bekleyebiliriz.