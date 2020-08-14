Oyun Dizüstü Bilgisayarı Redmi G Gaming Laptop Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri

Redmi, beklenen oyuncu dizüstü bilgisayar modeli Redmi G Gaming laptop’u Çin’de piyasaya sürdü. Redmi G olarak adlandırılan şirketin ilk oyun dizüstü bilgisayarının özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Redmi G Gaming Laptop Özellikleri

Redmi, MacBook’a benzerliğiyle dikkat çeken dizüstü bilgisayarı RedmiBook Air 13’ün yanı sıra ilk oyun laptop’u Redmi G Gaming’i Çin’de tanıttı ve satışa sundu. Redmi G oyun dizüstü bilgisayarı üç farklı model daha doğrusu donanımla geliyor.

Üç model de yüzde 100 sRGB renk gamı, yüzde 81 ekran gövde oranı, 178 derece görüş açısı, 300 nit parlaklık ve parlama önleyici 16 inç FHD (1920 x 1080 piksel) ekrana sahip. Bununla birlikte sadece orta ve üst modelin ekranı 144Hz yenileme hızına sahipken, baz modelin ekranı standart 60Hz yenileme hızını destekliyor. Baz model 10. Nesil Intel Core i5-10200H işlemci (8-İş Parçacıklı 4 Çekirdek işlemci, 2.4GHZ - 4.1GHz, 8MB Önbellek) ve NVIDIA GeForce GTX 150 ekran kartı ile geliyor. Orta model 10. Nesil Intel Core i5-10300H işlemci (8-İş Parçacıklı 4 Çekirdek işlemci, 2.5GHZ - 4.5GHz, 8MB Önbellek) ve NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti ekran kartı ile geliyor. Üst model 10. Nesil Intel Core i7-10750H işlemci (12-İş Parçacıklı 6 Çekirdek işlemci, 2.6GHZ - 5GHz, 12MB Önbellek) ve NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti ekran kartı ile geliyor.

Ortak özelliklerden bahsedecek olursak, üç model de 720p web kamera, 1.5mm tuş vuruşlu arkadan aydınlatmalı tam boyutlu klavye, çift fanlı Hurricane Cooling 2.0 bakır soğutma sistemi, 2 x 2W hoparlörler, DTS:X Ultra 3D Sound, Microsoft Windows 10 Home işletim sistemi ve 55Whr batarya ile geliyor. Bellek tarafında, tüm modeller 16GB (2x 8GB) 2933MHz DDR4 RAM ve 512GB PCIe x 4 NVMe SSD (1TB’a kadar) ile birlikte geliyor. WiFi 6, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet Port, 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 Gen2, 1 x USB-C, 1 x Mini DP 1.4, 1 x HDMI 2.0, 3mm kulaklık girişi, bilgisayarın bağlantıları arasında.

Redmi G Gaming Laptop Fiyatı

Baz model olan Redmi G Core i5-10200H + GTX 1650’nin fiyatı 5299 yuan (763 dolar). Orta model olan Redmi G Core i5-10300H + GTX 1650 Ti’nin fiyatı 6299 yuan (907 dolar). Üst model olan Redmi G Core i7-10750H + GTX 1650 Ti’nin fiyatı da 6999 yuan (1007 dolar).