Redmi K20 Pro, Dünyanın En Hızlı Telefonu Oldu

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, büyük bir başarıya imza attı. Redmi K20 Pro aldığı AnTuTu skoru ile OnePlus 7 Pro'yu geride bıraktı.

Redmi K20 Pro'nun AnTuTu Skoru Belli Oldu!

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Redmi K20 Pro, AnTuTu'da toplam 388.803 puan aldı ve OnePlus 7 Pro'yu geçti. Redmi K20 Pro, aldığı puan ile piyasadaki tüm akıllı telefonları gerisinde bıraktı. Xiaomi açıklamasında Redmi K20 Pro için dünyanın en hızlı telefonu sözlerine yer verdi. Redmi India'nın resmi Twitter hesabı üzerinden atılan tweette "Bazı kutlamalar kısa ömürlüdür. Bizi izlemeye devam edin." denildi.

Some celebrations are short-lived. Stay tuned. pic.twitter.com/NitBxGxOVA — Redmi India (@RedmiIndia) 14 Haziran 2019

Xiaomi, AnTuTu skorlarını çok fazla önemsemekte. Redmi K20 Pro aynı Xiaomi Mi 9'da da olduğu gibi Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden gücünü almakta. Xiaomi Mi 9 AnTuTu'dan 372,006 puan elde etmeyi başarmıştı.

Xiaomi çok yakında Redmi K20 Pro'yu Hindistan'da piyasaya sürecek ve OnePlus'ı hedef aldığı açıkça belli olmakta. Xiaomi, Redmi K20 Pro'yu şu anda Hindistan'da 48.999 rubiden satışta olan OnePlus 7 Pro'nun yarı fiyatından satışa sunmayı planlıyor.

Sizler Redmi K20 Pro'nun yakaladığı bu büyük başarı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!