Redmi K20 Pro DxOMark Puanı ile iPhone XR'ı Geçti

Redmi K20 Pro'nun DxOMark puanı belli oldu. Redmi K20 Pro, DxOMark puanı ile iPhone XR'ı geçmeyi başardı.

Redmi K20 Pro, DxOMark'tan toplamda 102 puan alarak 101 puan alan iPhone XR'ı geçti. Cihaz video tarafında 89 puan alırken fotoğraf tarafında ise 108 puan aldı. Akıllı telefonun aldığı puan Google Pixel 3 ile aynı.

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Redmi K20 Pro, AnTuTu'da toplam 388.803 puan almıştı ve OnePlus 7 Pro'yu arkasında bırakmıştı. Xiaomi açıklamasında Redmi K20 Pro için dünyanın en hızlı telefonu sözlerine yer vermişti.

Gelin hep beraber Redmi K20 Pro'nun teknik özelliklerine bir göz atalım.

Redmi K20 Pro, 6.39 inçlik ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alan cihazda 6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefon üç adet arka kamera sensörü ile gelmekte. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 48MP ana, 13MP geniş açı ve 8MP telephoto sensör.

Cihazın ön kısmında 20 megapiksellik açılıp kapanbilen pop-up kamera sensörü yer alıyor. Redmi K20 Pro, 4.000 mAh bataryadan besleniyor. Hemen aşağıdan DxOMark tarafından çekilen Redmi K20 Pro kamera testi videosuna ulaşabilirsiniz.