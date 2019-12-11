Redmi K20 Serisi Başarıya Doymuyor!

Ülkemizde Xiaomi Mi 9T serisi olarak da bilinen Redmi K20 modelleri yeni bir satış başarısına daha imza attı.

Redmi K20 ve K20 Pro Büyük Başarıya İmza Attı

Mayıs ayının sonlarında lanse edilen ve küresel satışa sunulan Redmi K20 ile Redmi K20 Pro uzun süredir satış miktarları ile gündeme geliyor. Satışa sunulduktan sonraki bir ay içerisinde bir milyon satış barajını geçen modeller, geçtiğimiz eylül ayında üç milyon satış barajını geçmişti.

Geçtiğimiz saatlerde yapılan yeni duyuruya göre her iki model toplamda dört buçuk milyon birimi geride bıraktı. Bu veriler K20 ailesinin küresel anlamda başarılı olduğu anlamına geliyor. Bu durumun da fiyatlandırma ile eşleştirilen özelliklerden kaynaklandığını söylemek mümkün.

Şimdi gözler dün itibarıyla tanıtılan Redmi K30 ailesine çevrildi. Yeni modellerin bu başarıyı yakalayıp yakalayamayacağı merak edilen detaylardan birisi. Redmi K30 ailesinin özelliklerine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilir ve ilgili haberimize ulaşabilirsiniz.