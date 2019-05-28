Redmi K20 ve Redmi K20 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Yılın en iddialı akıllı telefonlarından bir tanesi olarak gösterilen Redmi K20, nihayet görücüye çıktı. Redmi K20 ve Redmi K20 Pro'yu "Amiral Gemisi Katili 2.0" olarak nitelendiren Xiaomi, çıtayı bir tık daha yükseğe koydu.

Redmi K20 serisiyle ilgili günlerdir yapılan spekülasyonlar, yerini resmi bilgilere bıraktı. Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, yeni akıllı telefon ikilisi K20 ve K20 Pro ile karşımıza çıktı.

Redmi K20 ve Redmi K20 Plus Özellikleri

Cihazların her ikisi de 48MP ana kamera, UD (ekrana gömülü) parmak izi tarayıcılı OLED paneller ve pop-up selfie kameralarıyla geliyor. Redmi K20, Snapdragon 730 üzerinde inşa edilirken, Pro sürümü ise gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alıyor.

6.39 inç ekranında Full HD çözünürlük sunan K20 serisi, pop-up yani açılır kapanır selfie kamerası sayesinde neredeyse çerçevesiz bir ekran deneyimi sunuyor. Cihazın arkasındaki 48MP çözünürlüğündeki ana kameraya, 8MP telefoto ve ultra geniş mercekli 13MP lens eşlik ediyor.

Xiaomi’nin daha önce de açıkladığı gibi, yeni Redmi K20 ailesi, 960 fps yavaş video kaydı yapabiliyor. Ayrıca Redmi K20 ve K20 Pro'nun 20 megapiksel çözünürlükteki pop-up selfie kameraları gelişmiş yapay zeka özellikleri ile donatılmış durumda.

Redmi K20 Pro'nun 4.000 mAh kapasiteye sahip olan bataryası, 27W değerinde hızlı şarj desteğine sahip. Cihazın bataryası sadece 30 dakikada yüzde 58 oranında şarj edilebiliyor.

Snapdragon 730'lı Redmi K20, Qualcomm'un 8nm’lik çiplerini kullanan piyasadaki ikinci akıllı telefon olacak. Cihazın bataryası, Pro modeliyle aynı; ancak 18W’luk hızlı şarj kapasitesine sahip olacak.

Redmi K20 ve Redmi K20 Plus Fiyatı

Fiyatlara gelince; Redmi K20'nin fiyatı 6/64 GB varyantı için 1,999 Çin Yuanı ve 6/128 GB varyantı için de 2,099 Çin Yuanı olarak açıklandı.

Redmi K20 Pro’nun ise dört farklı versiyonu olacak. Cihaz için açıklanan fiyat listesi şu şekilde: