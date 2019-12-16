Redmi K30 5G'nin Yüksek Donanımlı Sürümü Geliyor

Xiaomi, geçtiğimiz haffta Redmi K30 5G modelini duyurmuştu. En uygun fiyatlı 5G akıllı telefon olarak öne çıkan Redmi K30’un daha güçlü donanımlı yeni sürümü çok yakında pazarda olabilir.

AnTuTu’da aldığı yüksek skorla dikkat çeken 2019’un beklenen telefonu Redmi K30 geçtiğimiz hafta resmi olarak tanıtılmıştı. Yerleşik 5G modem taşıyan Snapdragon 765G işlemcisiyle dikkat çeken telefonunun donanımını etkileyici bulmayanlar için sevindirici haber bugün geldi. Telefonun 12GB RAM ve 512GB depolama alanlı sürümünün geleceği Çin’in düzenleyici kurumu TENAA tarafından onaylandı, çok yakında da piyasaya çıkarılması bekleniyor.

Redmi K30 5G’nin özelliklerini hatırlayacak olursak; İki selfie kamerası (20MP ana kameraya 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor) taşıyan çift delikli 6.67 büyüklüğündeki ekran LCD ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. Arkada dört kamera karşımıza çıkıyor. Ana kamera 64MP IMX686 sensöre sahip ki bu Redmi K30’u Sony’nin en yeni çözümünü kullanan ilk akıllı telefon yapıyor. Fiyatına gelecek olursak; Redmi K30 5G’nin (8GB/256GB modeli) satış fiyatı şu anda 410 dolar civarında. 12GB RAM’li 512GB depolamalı sürümünün 455 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

Redmi K30 5G Özellikleri