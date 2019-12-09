Redmi K30 AnTuTu'yu Coşturdu, İşte Özellikleri

2019’un beklenen akıllı telefonlarından Redmi K30 çok yakında resmi olarak tanıtılacak. AnTuTu skoru oldukça yüksek olan telefon, donanımsal özellikleriyle dikkat çekiyor.

Redmi K30 Özellikleri

Türkiye’de satılacak olmasıyla heyecanlandıran 5G’li akıllı telefon Redmi K30, 10 Aralık’ta Çin’de resmi olarak tanıtılacak. Qualcomm’un Snapdragon 765G işlemcisinden güç alan cihaz, tanıtılmasına saatler kala en büyük benchmark sitelerinden AnTuTu’da göründü. Gerçekleştirilen testlerde 302.847 gibi oldukça yüksek bir skor aldı.

İşlemci tarafında 98.651, grafik işlemci tarafında 87.574 puan aldı. İlginç olan Snapdragon 765 ve Snapdragon 765G’de Cortex-A76 tabanlı işlemci çekirdekleri kullanılıyor ve Samsung’un orta seviye Exynos 980 işlemcisi Cortex-A77 çekirdeklerle geliyor. Grafik tarafında da %38’lik bir geliştirme mevcut. Telefonun dikkat çeken diğer bir yanı da; X52 5G modeme sahip olması. 5G indirmede 3.7Gbps, 5G yüklemede 1.6Gbps hıza ulaşmak mümkün. Çift 16-bit 12GB LPDDR4 RAM taşıyan cihazın ekranı Quad HD+ çözünürlükte 60hz tazeleme oranı, Full HD+ çözünürlükte 120Hz tazeleme oranını destekliyor. Ayrıca HDR10+ ve Rec2020 renk gamını destekliyor. 192 megapiksel tek kamera, 22 megapiksel çift kamera destekleyen ve gelişmiş ses teknolojileri (Hexagon Voice Assistant Accelerator, Aqstic audio) ve şarj teknolojilerini (Quick Charge 4+) çipseti barındıran telefon, 6.67 inç IPS LCD Full HD+ çözünürlüğe çıkabilen delik çentikli (çift kamera sensörü barındırıyor) ekrana sahip. Batarya tarafında da 30W hızlı şarj desteği sunan 4500 mAh pil mevcut.

64MP Sony IMX686 + 8MP (telefoto) + 13MP (ultra geniş) ve 2MP olmak üzere dört arka kamera, 20MP ve 2MP çift ön kamera taşıyan Redmi K30 akıllı telefonun daha ucuz fiyatlı 5G olmayan sürümü de bulunuyor. Redmi K30 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detayları yarınki lansman sonrasında netlik kazanacak.