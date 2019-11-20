Redmi K30 Ekranı ile Şaşırtacak

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi'nin yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Redmi K30'un ekranının neler sunacağı belli oldu.

Redmi K30 Geliyor! Redmi K30 Ekran Özelliği Belli Oldu

XDA, Pheonix model koduna sahip olan Redmi K30'un 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca K30'un yan tarafında bir adet parmak izi sensörünün bulunacağı söylendi. 120Hz yenileme hızı şu anda üst seviye akıllı telefon modellerinde bulunmakta. Redmi K30'un rakipleribnde 60Hz veya 90Hz ekran yenileme hızı mevcut.

Redmi K30'un ön tarafında çift delikli kamera sensörünün bulunacağı konuşuluyor. Redmi K30'un 60 megapiksellik arka kamera sensörüne sahip olacağı konuşuluyor. Cihazın 5G bağlantı teknolojisini destekleyeceği yine sızıntılar arasında bulunuyor. Redmi K30'da Qualcomm'a ait yonga setinin yer alacağı söyleniyor.

Redmi K30'un kaç GB RAM ve dahili depolama alanına sahip olacağı henüz bilinmiyor. Redmi K30 hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Redmi K30 canlı canlı görüntülenmiş olabilir. Hemen aşağıdan Redmi K30 ait olduğu iddia edilen görüntüye ulaşabilirsiniz.

Resimdeki cihazın K30 olduğu söylenmekte ancak net bir bilgi bulunmuyor.