Redmi K30 Kanlı Canlı Görüntülendi

Redmi K20 serisi ile önemli satış başarılarına imza atan Xiaomi, Redmi K30 için kolları sıvadı. Redmi K30, kanlı canlı bir şekilde görüntülendi.

Redmi K30 Geliyor

Xiaomi yetkilileri daha öncesinde yaptığı açıklamalarda Redmi K30 modelini onaylamış ve Aralık ayı içerisinde geleceğini duyurmuştu. Redmi K30 olduğu tahmin edilen M2001G7AE kod numaralı model, daha öncesinde Çin Sertifikasyon Kurumu tarafından da onaylanmıştı.

Lansman öncesinde ortaya çıkan görüntüler, yeni modelin teknik detayları hakkında önemli bilgileri bizlere sunuyor. Tasarım tarafında belirginliğin azaltılması için etrafı kaplanmış olsa da, ekran konusunda yapılan bazı değişiklikleri fark etmek mümkün.

Sızıntılar doğru ise K30, Snapdragon 730 işlemci ve Adreno 618 grafik işlemci ile birlikte gelecek. Bununla birlikte 120Hz ekran yenileme hızı da görüntüler ile birlikte doğrulanmış oldu. Daha önceki sızıntılar 30W hızlı şarj ve 5G desteğini de işaret ediyordu.

Bununla birlikte güncel serinin aksine ön kamerayı ekran içine taşıyan şirket, ön tarafta ikili ön kamera kullanımını tercih etmiş. Yeni modelin MIUI 11 ile gelmesi oldukça muhtemel. Ancak bu kullanıcı arabiriminin Android 10 tabanlı olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmuyor.