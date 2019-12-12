Redmi K30 Modellerinde Can Sıkan Kamera Detayı

Geçtiğimiz günlerde lanse edilen Redmi K30 ailesinin ön kamera detayı sosyal medyada büyük eleştiri topladı.

Birleşik Değil

Redmi K30 modellerine önden bir bakış yaptığımızda ikili ön kamera kurulumu görüyoruz. Bu kameralar Galaxy S10 ailesindeki gibi ekranın içinde bir yapıya sahip ve birlikte gibi gözüküyor. Ancak ortaya çıkan detaylar bu kameraların aslında ayrı ayrı olduğunu ve yazılımla birmiş gibi gözüktüklerini açığa çıkardı.

Konu hakkında paylaşım yapan Ice Universe, bu durumu biraz daha açık bir şekilde yansttı.

The dual-hole camera of the Redmi K30 is actually two independent holes. pic.twitter.com/adTmorUrO2 — Ice universe (@UniverseIce) December 12, 2019

Hemen üstteki tweette paylaşılan fotoğraflardan da görebileceğiniz gibi aslında ekran içerisinde iki ayrı ön kamera bulunuyor. Bununla birlikte ayarlar menüsünden bu kameraların nasıl görüneceğini seçme imkanınız var. Biraz daha ayrıntı vermek gerekirse iki kamerayı birleşik gibi gösterebilir, siyah bildirim çubuğu içerisinde yok edebilir ya da üst tarafı tamamen siyaha boyayabilirsiniz.

Her ne olursa olsun yeni modellerin lanse edilmesi sırasında bundan bahsedilmemesi ya da bu durumun aslında olmadığı gibi yansıtılması kullanıcılardan hoş geri bildirimler almadı.