Redmi K30 Modellerinde Can Sıkan Kamera Detayı

Geçtiğimiz günlerde lanse edilen Redmi K30 ailesinin ön kamera detayı sosyal medyada büyük eleştiri topladı.

Redmi K30 modellerine önden bir bakış yaptığımızda ikili ön kamera kurulumu görüyoruz. Bu kameralar Galaxy S10 ailesindeki gibi ekranın içinde bir yapıya sahip ve birlikte gibi gözüküyor. Ancak ortaya çıkan detaylar bu kameraların aslında ayrı ayrı olduğunu ve yazılımla birmiş gibi gözüktüklerini açığa çıkardı.

Konu hakkında paylaşım yapan Ice Universe, bu durumu biraz daha açık bir şekilde yansttı.

The dual-hole camera of the Redmi K30 is actually two independent holes. pic.twitter.com/adTmorUrO2