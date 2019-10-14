Redmi K30 Özellikleri Sızdırıldı

Redmi K20 serisi ile şaşırtan satış başarıları yakalayan Xiaomi, görünüşe göre Redmi K30 modelinin üzerinde çalışıyor.

5G Desteğine Sahip İlk Redmi Modeli Olacak!

Rakiplerine göre uygun fiyatları ile dikkatleri çeken Redmi, kullanıcılar tarafından oldukça büyük ilgi görmekte. Avrupa'da Xiaomi Mi 9T ya da Mi 9T Pro olarak tanıdığımız K20 serisi de, oldukça başarılı satış miktarlarına imza atmıştı. Görünüşe göre şirket, Redmi K30 modelinin üzerinde çalışmalara başlamış.

5G ağ teknolojisinin bazı ülkelerde kullanıma sunulması ile birlikte, şirketler de bu noktada adımlar atmaya başladı. Daha önceden yapılan açıklamalarla birlikte Redmi K30 modelinin, 5G desteğine sahip ilk Redmi modeli olacağını öğrenmiştik.

Bununla birlikte şirket tarafından yayınlanan yeni bir afiş, yeni model hakkında bazı yeni detayları da bizlere sundu. Redmi K30, sağ üst tarafta ikili ekran içi kamera ile birlikte gelecek. Bu tasarım, şirketin son zamanlarda sürdürdüğü tam ekran trendi yolunda bilindik bir adım.

Redmi K30 modelinin ne zaman tanıtılacağı ya da piyasaya sunulacağı şu an için bilinmiyor. Xiaomi Mi 9'un Şubat 2019 tarihinde ve Redmi K20'nin ise Haziran 2019 tarihinde piyasaya sürüldüğünü düşünürsek, yeni modelle 2020 yılının başlarında karşılaşmayı bekleyebiliriz.