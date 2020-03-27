Redmi K30 Pro Saniyeler İçinde Tükendi!

Xiaomi geçtiğimiz günlerde tanıttığı Redmi K30 Pro modelleri ile önemli bir satış başarısına imza attı.

Birkaç Saniyede On Binlerce Sattı!

Xiaomi markasının altında faaliyetlerini sürdüren Redmi, geçtiğimiz salı günü düzenlenen çevrim içi etkinlik sırasında Redmi K30 Pro ve Redmi K30 Pro Zoom Edition olarak adlandırılan iki yeni modelini tanıttı.

24 Mart tarihinde tanıtılan iki versiyon da aynı gün ön siparişe sunuldu ve bugün ilk satış düzenlendi.

Redmi tarafından yapılan açıklamaya göre satışa sunulan modellerin stokları otuz saniye içerisinde tükendi. Bu küçük zaman diliminde şirketin yaklaşık 14 milyon dolar gelir elde ettiği de paylaşılan detaylar arasında yer alıyor.

Şirket bu stoğun kaç birim cihazdan oluştuğunu açıklamasa da modellerin yurt dışı satış fiyatlarını göz önüne aldığımızda en az 25,000 birim, ortalama 33,500 birim cihaz sattığı tahminine ulaşıyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.